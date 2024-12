Betrunkener Autofahrer gerät bei Rottenburg in den Gegenverkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG: Ein Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten hat sich am frühen Samstagabend in Rottenburg ereignet. Ein 36-Jähriger befuhr mit seinem BMW gegen 17.30 Uhr die Landesstraße 370 von Kiebingen in Richtung Rottenburg. Beim Rechtsabbiegen in die Tübinger Straße geriet er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Seat zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden der 19-jährige Seat-Fahrer sowie dessen 18-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide kamen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 36-Jährigen, welcher bei dem Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt wurde, Alkoholgeruch festgestellt. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Unfallverursacher eine Alkoholisierung von beinahe zwei Promille, weswegen in der Folge eine Blutprobe entnommen werden musste. Sein Führerschein wurde anschließend einbehalten. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Außer dem Rettungsdienst rückte auch die Feuerwehr Rottenburg mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften zur Unfallstelle aus, da das Schadensausmaß des Unfalls zunächst nicht bekannt war. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. (pol)