Betrunkener 21-Jähriger überschlägt sich bei Hohenstein mit Auto - schwer verletzt

HOHENSTEIN. Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen erlitten. Gegen 6.20 Uhr war ein 21-Jähriger mit einem Mercedes SLK auf der B 312 von Pfronstetten nach Bernloch unterwegs, als er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw hob von einem Erdhügel ab und landete nach über 30 Metern auf einer Wiese. In der Folge überschlug sich der Mercedes mehrfach, ehe er in einem Acker auf dem Dach zum Liegen kam. Der 21-Jährige konnte sich danach selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Da bei ihm ein Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von über einem Promille ergeben hatte, musste der Mann neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben.

Der Mercedes, an dem Schaden in Höhe von schätzungsweise 18.000 Euro entstanden sein dürfte, wurde abgeschleppt. (pol)