Betrunkener überfährt in Grafenberg zwei Leitpfosten und landet in Krötenfanggraben

GRAFENBERG. Am Samstagmorgen ist es auf der B313 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 04.20 Uhr fuhr ein 33 -Jähriger mit seinem Pkw Skoda in Fahrtrichtung Nürtingen. Circa 200 Meter vor der Abzweigung nach Tischardt kam er nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Leitpfosten und kam schließlich in einem Krötenfanggraben zum Stehen, teilt die Polizei mit.

Am Pkw wurden die Ölwanne und der Tank aufgerissen, weshalb Betriebsstoffe ins Erdreich liefen. Das verschmutzte Erdreich wurde durch die hinzugerufene Straßenmeisterei abgetragen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung beim Fahrzeugführer erlangt werden. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 1,2 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der Pkw von ihm unbefugt in Gebrauch genommen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (pol)