Betrunkene muss Führerschein nach Autounfall in Wannweil abgeben

WANNWEIL. Eine 36 Jahre alte Autofahrerin musste nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Katharinenstraße ihren Führerschein abgeben. Die Frau war kurz vor 20 Uhr mit einem Skoda von der Hauptstraße in die Katharinenstraße eingebogen. Dabei prallte sie mit ihrem Wagen gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Dieser wurde daraufhin auf einen davor parkenden VW geschoben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Die 36-Jährige blieb unverletzt. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab jedoch einen vorläufigen Wert von rund 1,9 Promille, weshalb die Autofahrerin neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben musste.