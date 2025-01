Betrunkene Frau fährt nach Unfall bei Dußlingen weiter

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN. Gleich mehreren Strafanzeigen sieht eine 23-Jährige entgegen, die am Dienstagabend an der Ausfahrt B27 Dußlingen/Gomaringen einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Die junge Fahrerin war gegen 22.30 Uhr mit ihrem Audi A3 auf der Bundesstraße von Balingen in Richtung Tübingen unterwegs.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge kam sie an der Ausfahrt Dußlingen / Gomaringen in der Kurve von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 50 Meter auf dem Grünstreifen weiter, touchierte dann ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten bevor sie weitere rund 50 Meter wieder auf die Fahrbahn zurücklenkte und ihre Fahrt fortsetzte.

Zeugen beobachteten die Frau, wie sie am Ortseingang von Dußlingen ihren stark beschädigten Wagen begutachtete, anschließend wieder einstieg und weiter auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes fuhr. Dort konnte sie von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten angetroffen werden. Eine Überprüfung ihrer Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von rund 0,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Die Ermittlungen zu ihrem Führerschein dauern noch an. An ihrem Audi dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstanden sein. Die Schäden an den baulichen Einrichtungen werden auf etwa 1.500 Euro geschätzt. (pol)