Betrunkene Autofahrerin prallt in Bad Urach gegen parkenden Lkw

BAD URACH. Glücklicherweise ohne größere Blessuren hat laut Polizei eine Autofahrerin am Dienstagabend einen Zusammenstoß mit einem geparkten Lkw in Bad Urach überstanden. Die 27-Jährige war gegen 21.45 Uhr mit einem Opel Corsa auf der Stuttgarter Straße unterwegs. Hierbei krachte sie mit ihrem Pkw gegen einen ordnungsgemäß geparkten Lastwagen. Ihr Opel geriet bei dem Zusammenstoß mit der rechten Front unter die Pritsche des Ford Transit. An dem Corsa entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 3.500 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Der Schaden an dem Lkw beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 1.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Nach einer Blutentnahme musste sie ihren Führerschein abgeben. (pol)