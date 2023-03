Betrunkene Autofahrerin greift in Pfullingen Polizisten an

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt gegen eine 26-jährige Frau, die im Verdacht steht, in der Nacht zu Sonntag betrunken Auto gefahren zu sein und sich anschließend gegen die notwendigen polizeilichen Maßnahmen körperlich gewehrt zu haben. Gegen 22.45 Uhr verständigten Mitarbeiter einer Bar in der Max-Eyth-Straße die Polizei und teilten mit, dass vier Gäste Probleme bereitet hätten und anschließend in einem VW Lupo die Bar verließen, wobei die Fahrerin alkoholisiert gewesen sein soll.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung wurden das gesuchte Fahrzeug und vier Personen, auf welche die Personenbeschreibungen zutrafen, in der Nähe der Halteranschrift angetroffen. Ein Alkoholtest bei der vermeintlichen Fahrerin ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme bei ihr angeordnet wurde. Gegen die Mitnahme zu selbiger setzte sich die alkoholisierte 26-Jährige schließlich zur Wehr, wobei sie nach den Beamten trat. Hierbei wurden drei Beamte leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. (pol)