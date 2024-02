Betrunken und zu schnell auf der B28 bei Kusterdingen: Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nicht angepasste Geschwindigkeit könnte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache eines Verkehrsunfalls sein, der sich am frühen Samstagmorgen auf der B28, in Richtung Tübingen ereignet hat. Gegen 1.15 Uhr befuhr eine 18-jährige Zeugin die B28 von Kusterdingen in Richtung Tübingen, als sie von einem 22-Jährigen mit seinem Mercedes Benz CLS mit hoher Geschwindigkeit rechts überholt wurde.

Alkohol im Spiel: Fahrerlaubnis weg

In der Folge kam der 22-Jährige mit dem Mercedes Benz ins Schleudern und stieß gegen eine Leitplanke, wo der Pkw zum Stehen kam. Der 22-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt. Allerdings wurde bei ihm durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung Atemalkoholgeruch wahrgenommen, was zur Folge hatte, dass sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Mercedes Benz wurde anschließend abgeschleppt. (pol)