Bei Gönningen zu schnell auf regennasser Straße: Autofahrerin kracht gegen Baum

REUTLINGEN-GÖNNINGEN. Zu schnell unterwegs war den polizeilichen Ermittlungen zufolge eine 47-Jährige, die am Dienstagvormittag mit ihrem Wagen auf der L 383 von der Fahrbahn abgekommen ist. Die Frau war gegen 11.15 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Landesstraße von Öschingen in Richtung Reutlingen unterwegs. Weil sie ihre Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen angepasst hatte, kam sie in einer langgezogenen Linkskurve zunächst auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Dort krachte der Ford seitlich gegen einen Baum, wo er auf der abschüssigen Böschung zum Stehen kam.

Die Fahrerin wurde dabei nach derzeitigem Stand leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Wagen musste anschließend von einem Abschleppdienst geborgen werden. (pol)