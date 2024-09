Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-ROMMELSBACH. Ein umgestürzter Baum hat am Mittwochabend zum Einsatz der Rettungskräfte auf der B464, Höhe Rommelsbach, in Fahrtrichtung Stuttgart, geführt. Kurz vor 23 Uhr war die Einsatzleitstelle der Polizei alarmiert worden, weil an der Örtlichkeit, witterungsbedingt ein Baum umgestürzt war. Durch die hinzugezogene Feuerwehr und die Polizei konnten der Baum und zahlreiche Äste von der Fahrbahn entfernt werden. (pol)