Bauarbeiter in Glems bei Sturz von Hausdach verletzt

METZINGEN. Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Mann bei einem Arbeitsunfall am Mittwochabend auf einer Baustelle im Veilchenweg in Glems erlitten. Das teilte die Polizei mit. Der 48-Jährige wollte kurz vor 18 Uhr zusammen mit vier Kollegen das Dach eines Neubaus mit einer Plane abdecken. Hierbei stürzte der Arbeiter aus bislang ungeklärter Ursache aus etwa vier Metern Höhe von einem Vordach zu Boden. Der Verunglückte wurde im Anschluss von der Feuerwehr gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. (pol)