Bar in Wankheimer Keller gerät in Brand - Zwei Bewohner im Krankenhaus

KUSTDERINGEN-WANKHEIM. Zum Brand in einem Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus im August-Kemmler-Weg in Kusterdingen-Wankheim sind die Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag ausgerückt. Gegen 17.15 Uhr war es dort an einer Bar in dem Kellerraum aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 36 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen rasch löschen und so ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern.

Zwei Hausbewohner wurden vom Rettungsdienst, der mit sechs Rettungswagen und 17 Sanitätern vor Ort war, wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vorsichtshalber zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (pol)