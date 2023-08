Bankmitarbeiterin verhindert Betrug in Hülben

Bitte aktivieren Sie Javascript

HÜLBEN. Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin ist am Montagmittag ein Betrug vereitelt worden. Eine Frau aus Hülben hatte gegen 12.30 Uhr den Anruf eines vermeintlichen Gerichtsvollziehers vom Amtsgericht Stuttgart erhalten. Der Mann gab vor, dass sie an einem Gewinnspiel vor zwei Jahren teilgenommen hätte und hierbei jetzt Kosten und Gebühren in Höhe von 11.000 Euro entstanden sind.

Weiterhin drohte der Anrufer der Frau, dass in den nächsten Tagen ein Gerichtsvollzieher bei ihr vorbeikommen würde, um das Geld einzukassieren. Wenn sie aber an einer außergerichtlichen Lösung Interesse hätte, könne sie diese Forderung durch eine Zahlung in Höhe von knapp 1.000 Euro abwenden. Derart eingeschüchtert ging die Frau zu ihrer Hausbank, um die Überweisung zu tätigen. Die Bankangestellte witterte jedoch den Betrug, machte ihre Kundin darauf aufmerksam, worauf diese dann Anzeige bei der Polizei erstattete. (pol)