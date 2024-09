Badeunfall in Albstadt: Rettung-Heli fliegt Fünfjährige in Klinik

Ein fünfjähriges Kind ist nach einem Badeunfall im Albstädter Badcap in kritischem Zustand von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

ALBSTADT-LAUTLINGEN. Nach einem Badeunfall am Sonntagnachmittag in einem Freizeitbad in Albstadt-Lautlingen musste ein kleines Mädchen in lebensbedrohlichem Zustand mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Fünfjährige, die sich mit ihrer Mutter und Geschwistern im Bad aufgehalten hatte, wurde gegen 15 Uhr von einem Badegast aus dem Wasser geholt, der das Kind leblos am Boden eines Schwimmbeckens bemerkt hatte.

Ärzte vor Ort

Nach sofortiger Reanimation durch mehrere Ersthelfer, darunter auch zufällig anwesende Ärzte, und dem Rettungsdienst wurde die Fünfjährige mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen zum Hergang des Unglücks aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen, die im Bereich des Relax-Beckens oberhalb des Kinderbeckens sachdienliche Beobachtungen gemacht haben.

Polizei sucht Zeugen

Insbesondere ein weiterer Badegast, der beim Auffinden des Mädchens zugegen war, wird gebeten, sich unter 07433/264-0 bei der Polizei in Balingen oder unter der Telefonnummer 07432/955-0 beim Polizeirevier Albstadt zu melden. (pol)