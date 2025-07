B312 bei Zwiefalten: Falsch abgebogen und mit anderem Auto kollidiert

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle auf der Straße.

ZWIEFALTEN. Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B312 bei Zwiefalten nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Ein 65-Jähriger befuhr gegen 16.15 Uhr mit einem Wohnmobil die Bundesstraße in Richtung Riedlingen. An der zweiten Einmündung nach Baach wollte er entgegen der eigentlich vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links abbiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden Skoda Octavia eines 30 Jahre alten Mannes und kollidierte im Einmündungsbereich mit dessen Pkw. Das Wohnmobil drehte sich daraufhin und prallte mit der vorderen linken Fahrzeugecke gegen den VW-Up einer 24-Jährigen, die hinter dem Wohnmobil zum Stehen gekommen war.

Sowohl der Skoda-Lenker als auch der Wohnmobil-Fahrer wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Während der 30-Jährige zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, lehnte der 65-Jährige eine weitere medizinische Untersuchung ab. Ihre beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei waren zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste bis etwa 19.20 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit durch Baach geleitet. (pol)