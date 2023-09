Autounfall bei Sonnenbühl: Insassen machen sich aus dem Staub

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Nicht angepasste Geschwindigkeit ist möglicherweise die Ursache für einen Verkehrsunfall am Samstagabend, gegen 22.15 Uhr. Ein Zeuge meldete einen verunfallten BMW oberhalb der Stuhlsteige im Bereich der Einmündung in die Landesstraße 230. Beim Eintreffen der Polizei konnte festgestellt werden, dass der Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen geprallt ist.

Die Insassen hatten sich von der Unfallstelle entfernt. Ob der vor Ort angetroffene 22-Jährige der verantwortliche Fahrzeugführer war, ist Gegenstand weiterführender Ermittlungen. Der Pkw, an dem ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro entstanden ist, wurde durch Beamte der Verkehrspolizei beschlagnahmt. Aufgrund von Zeugenaussagen wird geprüft, ob ein weiterer Pkw an dem Unfall beteiligt ist. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Pfullingen, Tel. 07121/9918-0 erbeten. (pol)