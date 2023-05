Autos und Gebäude in Reutlingen mit Lackfarbe beschmiert - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach einem Unbekannten, der über das vergangene Wochenende, vermutlich aber schon in der Mainacht, in der Benzstraße Fahrzeuge und Hauswände mit Sprühlack beschmiert hat, fahndet das Polizeirevier Reutlingen. Wie erst am Dienstag der Polizei gemeldet wurde, hatte der Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Dienstag, acht Uhr, vier in der Benzstraße geparkte Autos jeweils an der zum Gehweg weisenden Fahrzeugseite mit violettem Sprühlack besprüht. Zudem wurden mit dem gleichen Lack die Fassaden zweier angrenzender Gebäude beschmiert. Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit noch nicht abschätzbar. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise. (pol)