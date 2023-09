Autos prallen in Reutlingen aufeinander - Zwei Leichtverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei Beteiligte eines Verkehrsunfalls mussten am Dienstagmorgen mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Eine 26-Jährige war kurz nach sieben Uhr mit einem Fiat 500 bei grüner Ampel von der Hauffstraße nach rechts auf die Bantlinstraße in Richtung B 28 abgebogen. Aufgrund eines Rückstaus konnte sie zunächst nicht ganz abbiegen. In der Zwischenzeit bekamen die Verkehrsteilnehmer auf der Bantlinstraße Grün.

Ein auf dem rechten Fahrstreifen laut Zeugen rasant anfahrender 39-jähriger Mazda-Fahrer wechselte aufgrund des stehenden Verkehrs auf den linken Fahrstreifen. Da in diesem Moment die Frau mit ihrem Fiat ebenfalls auf die linke Spur wechselte, kam es trotz eines Ausweichmanövers und einer Vollbremsung des Mazda-Fahrers zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Beteiligten zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Das Auto des Mannes war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (pol)