Autos in Tübingen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zwei Fahrzeuge sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Tübinger Judengasse beschädigt worden. In der Zeit von 20 Uhr bis 7.30 Uhr wurden an einem dort geparkten Mercedes sowie einem in der Nähe stehenden Citroen mehrere Dellen eingeschlagen. An einem Pkw wurde zudem ein Rücklicht beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 6.000 Euro.

Eine Zeugin sah am Dienstagabend, gegen 23 Uhr, zwei Jugendliche in Richtung Haaggasse davonrennen, nachdem sie einen verdächtigen Schlag wahrgenommen hatte. Anzeige beider Taten wurde erst im Laufe des Tages bei der Polizei erstattet. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche weitere Geschädigte oder weitere Zeugen, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden. (pol)