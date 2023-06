Autofahrerin prallt bei Trochtelfingen gegen Baum

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der B313 erlitten. Die 28-Jährige befuhr mit ihrem Ford Kuga gegen 12.20 Uhr die Bundesstraße in Richtung Trochtelfingen, kam aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte nach circa 50 Meter gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (pol)