Autofahrerin missachtet rote Ampel: Unfall in Betzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Missachtung einer Rot zeigenden Ampel ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag in Betzingen ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Kurz nach 16.30 Uhr befuhr eine 59 Jahre alte Frau mit einem Kia die L384 von Ohmenhausen herkommend und fuhr ersten Erkenntnissen zufolge trotz Rotlichts in die Kreuzung mit der Julius-Kemmler-Straße ein. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Hyundai eines 22-Jährigen, der seinerseits von der B28 kommend bei Grün nach links in die Jettenburger Straße abbiegen wollte. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Blechschaden dürfte sich insgesamt auf circa 10.000 Euro belaufen. (pol)