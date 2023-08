Autofahrerin kollidiert bei Grabenstetten wegen Starkregen mit Gegenverkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRABENSTETTEN. Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend auf der Uracher Straße zwischen Grabenstetten und Bad Urach ereignet hat. Eine 39-Jährige war kurz nach 21.30 Uhr mit ihrem VW up! auf der Landesstraße in Richtung Grabenstetten unterwegs.

Dabei geriet sie im Auslauf einer scharfen Rechtskurve offenbar aufgrund schlechter Sichtverhältnisse durch Starkregen auf die Gegenfahrspur.

Ein entgegenkommender 47-Jähriger, der mit seinem Mercedes Sprinter noch versuchte auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. In der Folge kam der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte eine dort befindliche Absperrung, ehe er an einer Felswand zum Stehen kam. Der Sprinter musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde bei dem Mercedes-Lenker ein vorläufiger Alkoholwert von über einem Promille festgestellt. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. (rn)