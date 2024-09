Autofahrerin fährt über umgestürzten Baum bei Grabstetten

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRABSTETTEN. Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend auf der K6758. Eine 50-Jährige war laut Polizei gegen 22.20 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Kreisstraße in Richtung Böhringen unterwegs. Dabei erkannte sie einen wohl infolge des Windes auf die Fahrbahn gestürzten Baum und entschied sich aufgrund eines nachfolgenden Fahrzeugs keine Vollbremsung einzuleiten, sondern darüberzufahren.

Am Mercedes, der fahrbereit blieb, entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Ob am dahinter fahrenden Ford ebenfalls ein Schaden entstand, steht noch nicht fest. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung des auf der Fahrbahn liegenden Baumes. Zudem fällten die Einsatzkräfte einen weiteren Baum, der drohte auf die Straße zu stürzen. Die Kreisstraße musste bis etwa 0.45 Uhr voll gesperrt werden. Anschließend wurde der Verkehr durch die Straßenmeisterei wieder freigegeben. (pol)