Autofahrerin bei Unfall in Mössingen verletzt

MÖSSINGEN. Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Mittwochvormittag in Mössingen gekommen, berichtet die Polizei. Gegen elf Uhr fuhr eine 75-jährige Citroen-Lenkerin von der Siemensstraße herkommend in den Kreisverkehr mit der Butzenbadstraße ein und kollidierte mit ihrem Wagen mit dem bereits im Kreisel befindlichen und vorfahrtsberechtigten Renault einer 62-Jährigen. Die Renault-Lenkerin wurde hierbei verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den Autos wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. (pol)