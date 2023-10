Autofahrerin übersieht Pedelec-Fahrer in Reutlingen: Radler stürzt und verletzt sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Leicht verletzt wurde ein Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag auf der Föhrstraße ereignet hat. Gegen 13.45 Uhr wollte eine 29-Jährige mit ihrem VW Polo vom Gelände einer Tankstelle nach rechts in die Föhrstraße einfahren. Dabei übersah sie einen 56-Jährigen, der mit seinem Pedelec auf der Storlachstraße in Richtung Sondelfinger Straße unterwegs war.

Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der Fahrradfahrer und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 200 Euro geschätzt. (pol)