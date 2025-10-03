Autofahrer verliert in Metzingen Kontrolle und kracht in Hauswand: Zwei Schwerverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen und einem erheblichen Schaden hat sich am Donnerstagabend im Frauengrund in Metzingen ereignet. Ein 59-jähriger Fahrer eines VW Multivan fuhr gegen 20.30 Uhr von der Parkfläche des Luftsportvereins Roßfeld und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Warum, ist noch ungeklärt.

Im weiteren Verlauf touchierte der 59-Jährige einen geparkten Ford Kuga und danach ging die Fahrt weiter über eine Grünfläche, einen Straßengraben; durchbrach eine Böschung und prallte letztlich ungebremst in die Hausfassade des Ferientagheims.

Bei der Kollision wurde sowohl der 59-jährige VW-Fahrer, als auch sein 87-jähriger Beifahrer mit schweren Verletzungen in eine Klinik nach Reutlingen verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Die Feuerwehr Metzingen war mit 20 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und Notarzt vor Ort. (pol)