Autofahrer landet mit mehr als drei Promille bei Münsingen im Straßengraben

MÜNSINGEN. Seinen Führerschein sowie eine Blutprobe musste ein Autofahrer am Donnerstagmittag abgeben. Wie bislang bekannt ist, war der 61-Jährige gegen 13.50 Uhr mit einem Opel auf der L 230 von Gomadingen in Richtung Münsingen unterwegs und kam dabei auf Höhe einer Kläranlage nach rechts in den Straßengraben ab.

Ein beim Unfallverursacher durchgeführter Atemalkoholtest ergab später einen Wert von über drei Promille. Der 61-Jährige sowie seine Mitfahrerin wurden vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, blieben den derzeitigen Ermittlungen zufolge jedoch unverletzt. Der umgekippte Opel, an dem sich der Blechschaden auf circa 5.000 Euro belaufen dürfte, wurde von der Feuerwehr aufgerichtet und anschließend von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. (pol)