Autofahrer übersieht Radlerin in Wannweil

WANNWEIL. Eine Kollision zwischen einem Auto und einer Radfahrerin hat sich am Donnerstagmorgen im Kreisverkehr Degerschlachter Straße / Hauptstraße ereignet. Gegen 8 Uhr fuhr ein 32-jähriger Ford-Lenker von der Degerschlachter Straße herkommend in den Kreisel ein und übersah eine bereits darin befindliche, 31-jährige Radfahrerin. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die Frau zudem auf den Asphalt. Nach ersten Erkenntnissen erlitt sie leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an den Fahrzeugen auf circa 5.000 Euro. (pol)