Autofahrer übersieht Radlerin in Reutlingen

REUTLINGEN. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen an der Einmündung Am Heilbrunnen / Halskestraße ereignet hat. Ein 54-Jähriger befuhr gegen 7.45 Uhr die Straße Am Heilbrunnen in Richtung Innenstadt und wollte an der Einmündung nach links in die Halskestraße einbiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende 21-Jährige, die mit ihrem Fahrrad in Richtung Efeu unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der die Radlerin stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 1.200 Euro geschätzt. (pol)