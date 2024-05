Auto durchbricht Geländer und schanzt in Pfullingen auf Parkplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Beträchtlicher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Pfullingen entstanden. Ein 27-Jähriger war gegen 9.15 Uhr mit einem Mercedes-Benz E63 auf der Römerstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. An der Kreuzung mit der Daimlerstraße kam er mit seinem Wagen auf regennasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Hierbei verlor der Mann die Kontrolle über seinen Mercedes, schleuderte über die Kreuzung und kollidierte mit dem Kia eines 63 Jahre alten Mannes, der auf dem Linksabbiegestreifen stand.

Im weiteren Verlauf kam das Fahrzeug des 27-Jährigen von der Straße ab, prallte gegen das Geländer eines Einkaufszentrums und schanzte auf den sich dort befindlichen Parkplatz hinunter. Ersten Erkenntnissen nach blieben die beiden Fahrer unverletzt. Ihre Pkw waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr rückte zur Reinigung und Unterstützung an die Unfallstelle aus. Weiterhin kamen Mitarbeiter des Bauhofs zur Unglücksstelle, um den Übergang vom Gehweg zum Parkplatz abzusperren. Über die genaue Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. (pol)