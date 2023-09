Auto stößt beim Einparken in Pfullingen mit Radfahrer zusammen und verletzt diesen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Leicht verletzt wurde ein 29-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Pfullingen, teilte die Polizei mit. Vermutlich auch aufgrund eines getragenen Fahrradhelms blieben schwerere Verletzungen glücklicherweise aus. Der 25-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr gegen 19.05 Uhr den Elisenweg bergaufwärts und wollte sein Fahrzeug im Bereich der Grillstelle vorwärts einparken. Beim Abbiegen übersah der Golf-Fahrer jedoch den ordnungsgemäß bergab fahrenden 29-Jährigen mit dessen Fahrrad. Der Radfahrer leitete zwar eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem VW Golf jedoch nicht mehr verhindern und stürzte über die Motorhaube des Pkw.

Durch den Sturz erlitt der Radfahrer zahlreiche Schürfwunden und Prellungen. Zur weiteren medizinischen Untersuchung wurde er durch einen verständigten Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik transportiert. Am VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro während der Sachschaden an dem Fahrrad mit circa 100 Euro deutlich geringer ausfiel. Die Verkehrspolizei Tübingen übernahm vor Ort die Ermittlungen. (pol)