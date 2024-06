Auto rollt mit offener Autotür: Seniorin stürzt in Metzingen zu Boden

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Eine Seniorin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge stellte die Frau ihren Seat gegen 11.15 Uhr am Rand der ansteigenden Jusistraße ab und stieg aus. Daraufhin rollte der Wagen laut Polizei nach hinten, weshalb die Fahrerin versuchte, den Pkw anzuhalten. Dabei wurde sie von der offenstehenden Autotür zu Boden gestoßen. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Seniorin in ärztliche Behandlung. Ihr Seat war durch hinzukommende Passanten angehalten und gegen weiteres Wegrollen gesichert worden. (pol)