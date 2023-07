Auto prallt in Münsingen gegen geparkte Fahrzeuge - Frau verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Montagvormittag in Münsingen ereignet. Gegen 10.10 Uhr war ein 70 Jahre alter Mann mit einem Mercedes auf der Bismarckstraße unterwegs, als er mit dem Wagen wohl aufgrund gesundheitlicher Probleme mit zwei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen kollidierte, berichtet die Polizei. Die Beifahrerin in einem der geparkten Autos wurde hierbei verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus. Auch der Senior wurde in eine Klinik eingeliefert. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 8.500 Euro. (pol)