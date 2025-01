Auto prallt bei Zwiefalten gegen Leitpfosten - Ein Verletzter

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 23 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der B312 erlitten. Der Mann war kurz vor 19 Uhr mit einem Toyota Yaris auf der Zwiefalter Steige von Tigerfeld kommend in Richtung Zwiefalten unterwegs. In einer Rechtskurve kam er dabei wohl infolge nicht angepasster Geschwindigkeit mit dem Wagen ins Schleudern. Der Wagen prallte daraufhin gegen einen Leitpfosten und kam im Straßengraben zum Stehen. Der 23-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 4.000 Euro. Der Toyota wurde abgeschleppt. (pol)