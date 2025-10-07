Auto landet beim Ausparken in Wannweil im Gebüsch

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNEIL. Nach einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in der Wannweiler Straße musste ein nicht mehr fahrbereiter Wagen durch einen Abschlepper geborgen und abtransportiert werden. Ein 69 Jahre alter Mann wollte gegen 11.30 Uhr mit einem Skoda Enyaq aus einem Parkgelände ausfahren.

Vermutlich aufgrund einer Fehlbedienung setzte sich der Wagen statt nach vorne jedoch ruckartig in die andere Richtung in Bewegung, rollte die nachfolgende Böschung hinunter und prallte schließlich in ein Gebüsch, in dem er hängen blieb. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro, während der zerstörte Grünbewuchs mit rund 500 Euro zu Buche schlagen dürfte. (pol)