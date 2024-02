Auto kracht in Pfullingen in Gegenverkehr - Fahrerin in Klinik gebracht

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der B312/B313 ist eine 76 Jahre alte Autofahrerin vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Die Frau befuhr gegen 16.20 Uhr mit ihrem VW Touran die Bundesstraße von Lichtenstein herkommend in Richtung Reutlingen. Kurz nach der Einmündung zur Zeilstraße geriet sie mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte der VW mit dem entgegenkommenden Ford Mondeo eines 80-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden dabei so stark beschädigt, dass sie anschließend abgeschleppt werden mussten. Im VW lösten zudem die Airbags aus.

Die 76-Jährige wurde daher vorsorglich zur Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die Bundesstraße musste im Zuge der Unfallaufnahme für etwa 45 Minuten in beide Richtungen gesperrt werden. In der Folge konnte der Verkehr in Richtung Reutlingen freigegeben werden. Die Unfallstelle war gegen 18 Uhr geräumt. (pol)