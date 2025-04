Auto kracht in Wannweil in Gegenverkehr: Zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Wannweil nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden, berichtet die Polizei. Ein 62-Jähriger befuhr kurz nach 13 Uhr mit einer Mercedes G-Klasse die Hauptstraße in Richtung Reutlingen-Betzingen. Kurz vor der Einmündung zur Einfahrtstraße kam er dabei wohl aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Citroen Berlingo einer ebenfalls 62 Jahre alten Frau. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroen noch auf den dahinter befindlichen VW Golf eines 50-Jährigen geschoben.

Beide 62-Jährige wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann im Moment noch nicht beziffert werden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Diese war kurz nach 14.30 Uhr geräumt. (pol)