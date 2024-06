Auto kracht in Rottenburg gegen einen Baum: 18 Jahre alter Fahrer schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Schwere Verletzungen hat ein Fahranfänger am frühen Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Rottenburg erlitten. Das berichtet die Polizei. Der 18-Jährige war gegen 4.50 Uhr mit einem Subaru auf der Niedernauer Straße mit überhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts unterwegs. Am Übergang zur Poststraße kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Bordstein. Hierbei verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen das Schutzgeländer im Bereich des dortigen Bahnübergangs. Dieses wurde komplett abgerissen und umhergeschleudert. Im weiteren Verlauf schrammte das Auto an einem Lichtmast entlang und fuhr über eine Verkehrsinsel hinweg. Dadurch wurde der Subaru ausgehoben und stieß letztendlich frontal gegen einen Baum.

Der Unfallverursacher musste von der Feuerwehr mit schweren Verletzungen aus seinem Fahrzeug befreit werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Fahrer mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Ersten Ermittlungen nach stand der 18-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Mitarbeiter der Stadt Rottenburg kamen aufgrund des herausgerissenen Geländers und des beschädigten Lichtmasts vor Ort. Der Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. (pol)