Auto kracht in Pfullingen in den Gegenverkehr: 25.000 Euro Schaden

PFULLINGEN. Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Pfullingen musste eine 26 Jahre alte Autofahrerin vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, berichtet die Polizei. Die Frau war gegen 8.30 Uhr mit einem BMW auf der Gönninger Straße in Richtung Pfullingen unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand setzte sie kurz vor der Einmündung zur Talackerstraße zum Überholen einer vorausfahrenden Fahrzeugkolonne an. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Dacia eines 34-Jährigen, der von der Talackerstraße aus nach rechts in die Gönninger Straße einfuhr.

Beide Unfallbeteilige blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt, die 26-Jährige wurde jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Gönninger Straße bis kurz vor 10.30 Uhr voll gesperrt werden. (pol)