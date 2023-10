Auto kracht in Eningen gegen Baum - Fahrer mit zwei Promille unterwegs

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Personen- und beträchtlicher Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen entstanden, teilte die Polizei mit. Gegen 5.50 Uhr war ein 30 Jahre alter Mann mit einem VW auf der L380a von Metzingen herkommend in Richtung Eningen unterwegs. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge fuhr der Mann mit nicht angepasster Geschwindigkeit in den Kreisverkehr zur Metzinger Straße ein und kam im Bereich der zweiten Ausfahrt nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte der VW frontal mit einem Baum.

Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien. Er wurde nachfolgend vom Rettungsdienst mit ersten Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Da ein beim 30-Jährigen zuvor durchgeführter Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von rund zwei Promille ergeben hatte, musste er im Krankenhaus noch eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Der VW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 40.000 Euro entstanden sein dürfte, wurde abgeschleppt. (pol)