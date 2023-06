Auto kollidiert zwischen Metzingen und Rommelsbach mit Rennradfahrer

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROMMELSBACH/METZINGEN. Ein 31-jähriger Radfahrer ist laut Polizei bei einem Verkehrsunfall an der L378a zwischen Metzingen und Rommelsbach am Dienstagabend verletzt worden. Der Mann war gegen 19 Uhr mit seinem Rennrad auf dem neben der Landstraße verlaufenden und für Radfahrer in beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg in Fahrtrichtung Rommelsbach unterwegs. Eine 19-jährige Lenkerin eines Toyota, die vom Markwasen auf die Landstraße einbiegen wollte, übersah den aus ihrer Sicht von rechts kommenden Radler, der nach der anschließenden, leichten Kollision zu Fall kam. Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes musste der 31-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (pol)