Auto kollidiert auf B28 mit Sattelzug: 240.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Zwei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 240.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der B28 ereignet hat. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr ein 21-Jähriger kurz vor 15.30 Uhr mit einem VW Golf die Bundesstraße von Ergenzingen kommend in Richtung Rottenburg. Kurz vor der Abfahrt in Richtung Stadtmitte/Wendelsheim geriet er mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte der Golf mit dem entgegenkommenden Sattelzug eines 35 Jahre alten Mannes.

Der Sattelzug schleuderte in der Folge nach links und prallte wiederum auf der Gegenfahrspur gegen die Fahrerseite des Renault eines 28-Jährigen. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn geschleudert. Auch der Sattelzug und der Golf kamen im Grünstreifen zum Stehen. Der Audi einer 22-Jährigen, die hinter dem Golf fuhr, wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Sowohl der 21-Jährige als auch der Renault-Lenker erlitten nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Neben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste bis zum Abschluss der Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis kurz vor 19.30 Uhr voll gesperrt werden, was für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgte. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (pol)