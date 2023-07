Auto gerät in Engstingen in Brand

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Zu einem Fahrzeugbrand in die Daimlerstraße in Engstingen sind am Sonntagmorgen, gegen 7.10 Uhr, die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei gerufen worden. Das teilte die Polizei mit. Dort war offenbar infolge eines technischen Defekts ein Mercedes in Brand geraten. Der 18 Jahre alte Fahrer hatte während der Fahrt einen auffälligen Geruch sowie Rauch bemerkt und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Diese löschte die Flammen. Der entstandene Sachschaden kann nicht beziffert werden. (pol)