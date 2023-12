Auto erfasst in Pfullingen Frau auf Rennrad und verletzt sie schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Eine Radfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen derzeitigen Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen zugezogen. Ein 80 Jahre alter Opel-Lenker befuhr gegen 8.30 Uhr die Bachstraße in Richtung Griesstraße.

An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden 47-jährigen Rennradfahrerin. Beim anschließenden Zusammenstoß entstand in Summe ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Frau wurde zur weiteren medizinischen Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (pol)