Auto crasht in Reutlingen in Linienbus - zwei Fahrgäste verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag in Reutlingen ereignet hat, berichtet die Polizei. Ein 30-Jähriger wollte gegen 16 Uhr mit seinem Skoda Octavia vom Gelände einer Tankstelle in die Albstraße einbiegen. Dabei übersah er einen heranfahrenden Linienbus. Dessen 60 Jahre alter Lenker hatte keinerlei Chance mehr, um rechtzeitig reagieren zu können, weshalb es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, erlitten zwei Fahrgäste im Alter von 16 und 41 Jahren im Bus leichte Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 13.000 Euro geschätzt. (pol)