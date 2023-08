Auto auf B28 bei Bad Urach heftig gegen Steinmauer geschleudert - Insassen unverletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Ersten Erkenntnissen zufolge ohne Verletzungen haben die Insassen eines VW Golf am Donnerstagvormittag eine heftige Kollision mit einer Steinmauer überstanden. Das teilte die Polizei mit. Die 29-jährige Fahrerin des Wagens verlor kurz nach 10.30 Uhr auf der Ulmer Steige (B28) von Hengen herkommend in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug, worauf dieses nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die angrenzende Steinmauer schleuderte. Der VW, an dem sich der Schaden auf etwa

10.000 Euro belaufen dürfte, war anschließend nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. (pol)