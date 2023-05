Auto auf B27 bei Bodelshausen in Brand geraten

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. Zum Brand eines Pkw sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagnachmittag in die Tübinger Straße nach Bodelshausen ausgerückt. Ein 28-Jähriger war gegen 15.40 Uhr mit einem BMW auf der B27 unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Bodelshausen eine Rauchwolke hinter dem Fahrzeug bemerkte. Er fuhr daraufhin von der Bundesstraße und stellte das Fahrzeug in einer Einmündung der Tübinger Straße ab. Dort stellte er beim Öffnen der Motorhaube einen Schwelbrand an der Isolierung fest. Mithilfe von Wassereimern aus einem angrenzenden Wohnhaus begann der 28-Jährige mit den Löscharbeiten, die von der Feuerwehr übernommen wurden. Der BMW wurde anschließend abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (pol)