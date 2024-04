Auto überschlägt sich zwischen Mittelstadt und Reicheneck: Fahrerin leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-MITTELSTADT. Leicht verletzt wurde eine 22-Jährige, die sich am Donnerstagabend auf der K6715 zwischen Reicheneck und Mittelstadt mit ihrem Auto überschlagen hat. Das berichtet die Polizei. Die junge Fahrerin war kurz nach 18 Uhr mit ihrem Dacia Sandero auf der Kreisstraße von Reicheneck kommend in Richtung Mittelstadt unterwegs, als sie in einer Kurve mit ihrem Wagen zu weit nach rechts und aufs Bankett kam. Beim Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über ihren Dacia, der ins Schleudern kam, in den Straßengraben rutschte und sich überschlug, bevor er wieder auf den Rädern zum Stehen kam.

Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin nachfolgend ins Krankenhaus. Ihr Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme war auch die Feuerwehr im Einsatz. (pol)