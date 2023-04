Auto überschlägt sich im Bremelauer Wald - Fahrer unverletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Offenbar ohne größere Blessuren hat ein 21-Jähriger einen Überschlag mit seinem Fahrzeug am Donnerstagabend auf der B465 überstanden. Das teilte die Polizei mit. Der junge Mann war gegen 19.30 Uhr mit seinem VW auf der Bundesstraße in Richtung Münsingen unterwegs. Im Bremelauer Wald, mehrere hundert Meter vor dem Abzweig zur K6772 in Richtung Mehrstetten, geriet der VW im Auslauf einer Kurve auf der regennassen Straße ins Schleudern. In der Folge kam der Wagen nach links von der Straße ab, wo er sich überschlug und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam.

Der 21-Jährige blieb dabei nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Sein Wagen, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste der Verkehr von Polizeibeamten geregelt werden. Die Unfallstelle konnte gegen 21.10 Uhr geräumt werden. (pol)