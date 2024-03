Auto überschlägt sich bei schwerem Unfall in Mörsingen: Drei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖRSINGEN. Drei leicht verletzte Fahrzeuginsassen und ein Sachschaden in Höhe von circa 47.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagmorgen gegen 08.40 Uhr auf der K 6745 bei Zwiefalten-Mörsingen ereignet hat.

Ein 33-jähriger Lenker eines Audi A4 Avant befuhr die Kreisstraße von Mörsingen kommend in Richtung Pflummern. Im Verlauf einer Rechtskurve geriet der 33-Jährige nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei seitlich frontal mit einem entgegenkommenden Audi Q3, welcher mit zwei Personen besetzt war. Der Audi Q3 wurde anschließend von der Fahrbahn abgewiesen, überschlug sich und kam letztlich etwa sechs Meter von der Fahrbahn entfernt auf dem Dach liegend in einem Acker zur Unfallendlage. Der Audi A4 Avant wurde um 90 Grad gedreht und kam auf der Fahrbahn zum Stehen.

Der 33-jährige Lenker des Audi A4 Avant erlitt leichte Verletzungen, die beiden 26 und 36 Jahre alten Insassen des Audi Q3 erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Die drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst, welcher mit mehreren Fahrzeugen und einem Rettungstransporthubschrauber vor Ort war, in eine Klinik verbracht. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten jeweils abgeschleppt werden. An dem Audi A4 entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro, an dem Audi Q3 entstand ebenfalls wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 35.000 Euro. Die K 6745 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und während der Bergung der Unfallfahrzeuge voll gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht. (pol)